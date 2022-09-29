 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Le Sserafim выпускает трейлер к альбому Antifragile с заглавным треком Hydra
СЕРИАЛЫ
150
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Джон Красински прячется в буквах на постере третьего сезона «Джека Райана»

Стриминговый сервис Amazon внезапно опубликовал постер третьего сезона «Джека Райана», о котором все успели позабыть. Тем не менее сериал по романам Тома Клэнси со сверхвостребованным многостаночником Джоном Красински в главной роли возвращается на цифровую платформу, о чём и сообщает афиша — новые эпизоды покажут 21 декабря.

Постеры сериала «Джек Райан»

В третьем сезоне шпионского экшена Джек Райан в бегах, а время работает против него. Протагониста обвиняют в причастности к масштабному заговору, поэтому Рйану приходится бегать по всей Европе и от ЦРУ, и от преступников, которых он раскрыл, попутно спасая мир, конечно же.

В продолжении также снимаются Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Нина Хосс, Бетти Гэбриел. Шоураннером проекта числится создатель «Побега» Пол Шойринг. В производстве заняты Amazon, Paramount Television и Skydance Television.

Теги
ГалереяДжек Райан
Комментарии

Ещё на эту тему

14Джек Ричер снова в деле — стартовали съёмки второго сезона успешной экшен-драмы Amazon (фото) 33Орландо Блум поддержал тёмного эльфа из «Властелина колец. Колец власти» (фото) 11Буч Кэссиди или Санденс Кид? Чернокожая звезда «Бриджертонов» сыграет в ремейке вестерна от Amazon

Тоже интересно

14Это конец. Вышел мрачный трейлер финала «Ходячих мертвецов» 5Признание Дуэйна Джонсона: именно он настоял, чтобы Чёрного Адама убрали из «Шазама!» 3Эмили Бичем и другие пассажиры на кадрах хоррора «1899 год» 18Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит 4В малине! Даниэла Мелшиор и Бри Ларсон знают, как сделать приятное Вину Дизелю (фото)

Далее на КГ

3
«Холли Бэйли — идеальная Ариэль» — Лин-Мануэль Миранда ответил хейтерам новой «Русалочки»
 4
Миллионы долларов мимо: певица Карди Би прошляпила сделку с Call of Duty
 2
«Интервью с вампиром» продлили на второй сезон
 0
Дэйв Батиста постарается за 36 часов раздобыть сейф с наркотиками в новом экшен-триллере
 0
Встречайте два клипа Limelight — Starlight и Eye To Eye из предебютного мини-альбома
 0
Александра Даддарио и её окружение на свежих кадрах «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс
 2
Пожмём друг другу руки: Кевин Бейкон сыграет в «Полицейском из Беверли-Хиллз 4»
 4
Кристиан Бэйл отказался разговаривать с Крисом Роком на съёмках комедии «Амстердам»
 0
«Назад в кино» — «Ганди» (Gandhi, 1982)
 2
Wild Hearts — клон Monster Hunter от авторов Dynasty Warriors и издателей It Takes Two
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru