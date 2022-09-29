Джон Красински прячется в буквах на постере третьего сезона «Джека Райана»

Стриминговый сервис Amazon внезапно опубликовал постер третьего сезона «Джека Райана», о котором все успели позабыть. Тем не менее сериал по романам Тома Клэнси со сверхвостребованным многостаночником Джоном Красински в главной роли возвращается на цифровую платформу, о чём и сообщает афиша — новые эпизоды покажут 21 декабря.

В третьем сезоне шпионского экшена Джек Райан в бегах, а время работает против него. Протагониста обвиняют в причастности к масштабному заговору, поэтому Рйану приходится бегать по всей Европе и от ЦРУ, и от преступников, которых он раскрыл, попутно спасая мир, конечно же.

В продолжении также снимаются Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Нина Хосс, Бетти Гэбриел. Шоураннером проекта числится создатель «Побега» Пол Шойринг. В производстве заняты Amazon, Paramount Television и Skydance Television.