Александра Даддарио и её окружение на свежих кадрах «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс

Кабельный канал AMC потихоньку готовится к премьере своего второго сериала по книгам Энн Райс. В сети появились свежие кадры из мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы», где основных персонажей сыграют Александра Даддарио и Джек Хьюстон. Многосерийная адаптация одноимённого цикла романов Райс должна выйти в начале следующего года, но точной даты пока нет.

Главная героиня истории — блестящий врач Роуэн, которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Хьюстон сыграет Лэшера, могущественное сверхъестественное существо, от которого на протяжении сотен лет и зависит благосостояние семейства ведьм Мэйфейр. В актёрском составе также значатся Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса.