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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Александра Даддарио и её окружение на свежих кадрах «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс

Кабельный канал AMC потихоньку готовится к премьере своего второго сериала по книгам Энн Райс. В сети появились свежие кадры из мистической драмы «Мэйфейрские ведьмы», где основных персонажей сыграют Александра Даддарио и Джек Хьюстон. Многосерийная адаптация одноимённого цикла романов Райс должна выйти в начале следующего года, но точной даты пока нет.

Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы» Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы» Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы» Кадры из сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Главная героиня истории — блестящий врач Роуэн, которая борется со своим предназначением. Дело в том, что героиня происходит из древнего рода могущественных ведьм Нового Орлеана. Хьюстон сыграет Лэшера, могущественное сверхъестественное существо, от которого на протяжении сотен лет и зависит благосостояние семейства ведьм Мэйфейр. В актёрском составе также значатся Гарри Хэмлин и Тонгайи Чириса.

Теги
ГалереяМэйфейрские ведьмы
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