«Интервью с вампиром» продлили на второй сезон

Кабельный канал AMC не стал дожидаться премьеры «Интервью с вампиром» и сообщил о продлении сериала на второй сезон за несколько дней до старта первого. Мистический триллер по культовым романам Энн Райс покажет свой первый эпизод 2 октября.

Двухсотлетний Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон) рассказывает историю своей жизни и смерти на заре XX века, когда он познакомился с вампиром Лестатом де Лионкуром (Сэм Рид), убедившим главного героя стать его бессмертным компаньоном. Спустя время Луи решает оставить своего жестокого спутника из-за обращённой в вампира юной Клодии (Бэйли Басс), что вызывает бешеную ревность Лестата.

События восьмисерийного второго сезона развернутся в Европе.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером обоих сезонов выступает Ролин Джонс («Подпольная империя»). В команду исполнительных продюсеров входит Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).