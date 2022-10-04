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Король медведей и Джеймс Макэвой на свежих кадрах третьего сезона «Тёмных начал»

На просторах сети обнаружилась свежая партия кадров из третьего сезона фэнтези «Тёмные начала» по знаменитым романам Филипа Пулмана. На этот раз в центре внимания зверушки, но и про персонажа Джеймса Макэвоя не забыли — один из снимков заключительной телеглавы достался папеньке главной героини. Даты выхода у третьего сезона пока нет. Ждём анонса.

Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала»

В основу последних восьми эпизодов лёг финальный роман трилогии «Янтарный телескоп», где невероятные и полные опасностей приключения Лиры Белаквы (Дафни Кин) и Уилла Парри (Амир Уилсон) подходят к концу. В заключительных сериях также появятся персонажи в исполнении Рут Уилсон, Симоны Кирби, Уилла Кина, Джейд Аноуки и Руты Гедминтас.

Джек Торн занимался сценарной адаптацией книжной трилогии. Постановщиками третьего сезона выступили Амит Гупта, Чарльз Мартин и Вероника Тофильска.

Теги
ГалереяТёмные начала
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Источник фотографий: Depositphotos

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