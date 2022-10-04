Король медведей и Джеймс Макэвой на свежих кадрах третьего сезона «Тёмных начал»

На просторах сети обнаружилась свежая партия кадров из третьего сезона фэнтези «Тёмные начала» по знаменитым романам Филипа Пулмана. На этот раз в центре внимания зверушки, но и про персонажа Джеймса Макэвоя не забыли — один из снимков заключительной телеглавы достался папеньке главной героини. Даты выхода у третьего сезона пока нет. Ждём анонса.

В основу последних восьми эпизодов лёг финальный роман трилогии «Янтарный телескоп», где невероятные и полные опасностей приключения Лиры Белаквы (Дафни Кин) и Уилла Парри (Амир Уилсон) подходят к концу. В заключительных сериях также появятся персонажи в исполнении Рут Уилсон, Симоны Кирби, Уилла Кина, Джейд Аноуки и Руты Гедминтас.

Джек Торн занимался сценарной адаптацией книжной трилогии. Постановщиками третьего сезона выступили Амит Гупта, Чарльз Мартин и Вероника Тофильска.