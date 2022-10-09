Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 октября

«Властелин колец. Кольца власти» остаётся с нами на пять сезонов. Условия контракта подтвердила глава Amazon Studios.

Джамила Джамил из «Женщины-Халка» сцепилась с мужиками-хейтерами в соцсетях. Выясняли, кто из них токсичнее.

Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» отправился на съёмки. Экономное продолжение снимают в Великобритании.

Розамунд Пайк и компания готовятся к худшему в тизере второго сезона «Колеса времени». В этом они со зрителями солидарны.

Битва за «Властелина колец»: Netflix предлагал франчайз в духе Marvel, а HBO хотел переснять трилогию Джексона. Поэтому Tolkien Estate выбрал Amazon.

Боевая Галадриэль и какие-то сектантки на свежих кадрах «Колец власти». Важные моменты из седьмого эпизода.