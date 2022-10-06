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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Битва за «Властелина колец»: Netflix предлагал франчайз в духе Marvel, а HBO хотел переснять трилогию Джексона

Источник: Amazon

Издание The Hollywood Reporter присоединилось к промо-кампании «Властелина колец. Колец власти», обстоятельно побеседовав с шоураннерами сериала Джоном Д. Пэйном и Патриком Маккеем, признавшимися, что они 10 лет проработали над фильмами, которые так и не увидели свет, поэтому решили попробовать свои силы в фэнтези-эпике о второй эпохе Средиземья.

В объёмистом материале THR пользуется не только ремарками этих отчаянных парней, но и прибегает к инсайдам анонимов из студийного закулисья, и они куда интереснее откровений шоураннеров, бесконечно признающихся в любви к первоисточнику.

В погоне за правами на экранизацию вместе с Amazon среди прочих участвовали его главные конкуренты — Netflix и HBO. Оказывается, HBO питчил новый пересказ событий Третьей эпохи Средиземья, по сути предлагая ремейк кинотрилогии Питера Джексона, но держателей прав это не заинтересовало. Netflix планировал франчайз — настрогать разных сериалов вроде сольников Гэндальфа и Арагорна, что и вовсе отпугнуло Tolkien Estate.

Переговорщики от Amazon добились победы вовсе не конкретным питчем, а пообещав товарищам из Tolkien Estate место в команде для творческого контроля над проектами. А будущие шоураннеры продали свой подход студийным боссам Amazon одним предложением — развёрнутый на пять сезонов пролог из кинотрилогии Джексона. Да, та самая вступительная сцена, где Галадриэль рассказывает о событиях, предшествовавших сюжету книжной саги. По духу шоураннеры отважно сравнили свою версию с «Храбрым сердцем» Мэла Гибсона.

При этом к критике своего детища Пэйн с Маккеем сейчас относятся философски:

Некоторые вещи получают колоссальное признание критиков и уйму наград, а на следующий год о них никто не помнит. А другие вещи поначалу не многим-то и нравятся, однако же становятся классикой, которую смотрят и 60 лет спустя. Думаем, время всё расставит по местам.

А пока шоураннеры рассуждают о творческой стороне процесса, инсайдеры заверяют, что провал «Властелина колец» компания Amazon пережила бы, а вот Amazon Studios — вряд ли. Не о критиках в первую очередь думают студийные боссы, им важен успех этого проекта именно у потребителей, важно доказать, что Amazon в силах взрастить качественный проект, влияющий на культурный ландшафт и одинаково приветствующийся критиками и зрителями. В перспективе это поможет Amazon с приобретением прав на прочую интеллектуальную собственность с мощным потенциалом и привлечением в свои проекты крупных талантов.

И для того, чтобы выстроить вокруг своего сериала ауру успеха Салке и компания, надо полагать, пойдёт на многое. Недаром же в своём крестовом походе против «троллей» через несколько дней после премьеры «Колец власти» стриминг-гигант на трое суток отключал опцию оценки на своей платформе. Понадеемся, что это помогло нацелившемуся на пять сезонов Amazon восстановить уверенность в собственных силах и своём проекте.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (2)

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