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Женщина-Халк готова надрать зад Сорвиголове Чарли Коксу в свежем отрывке сериала

Источник: Disney+

Наивные зрители уже почти посмотрели целый сезон «Женщины-Халка» в ожидании обещанного и столь долгожданного возвращения Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса, однако он так и не появился. Но восьмая серия это исправит, теперь уже точно — в качестве доказательства, опубликован свежий отрывок предстоящего эпизода с Мэттом Мёрдоком в деле.

Неравнодушная к мужским задницам альтернативная личность Дженнифер Уолтерс попыталась посягнуть и на эту, однако жопка Сорвиголовы оказалась ей не по зубам. Как видим, дьявол адской кухни в полном порядке и за годы вынужденного простоя даже освоил парочку новых акробатических этюдов.

«Женщине-Халку» это, понятно, не сильно поможет. В сериале, который не пнул только слепой, снимаются Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Бенедикт Вонг, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри и Пэтти Гуггенхайм.

Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
Комментарии (5)

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