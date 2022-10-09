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Старая и новая Уэнсдэй Аддамс в трейлере нового сериала Тима Бёртона

Как бы хороша ни была Дженна Ортега, сама по себе или в роли Уэнсдэй Аддамс, олдскульные фанаты заранее начали стоны по Кристине Риччи, сыгравшей культовую героиню в фильме 1991 года и его продолжении. И вот, наконец, мы можем взглянуть на актрису в новом сериале Тима Бёртона «Уэнсдэй», но уже в совсем другом образе — Ричи досталась роль мисс Торнхилл из Академии Невермор.

Других членов семейства сыграли Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Фред Армисен, а Гвендолин Кристи перевоплотилась в злобную директрису академии и бывшую одноклассницу Мортиши.

Премьера запланирована на 23 ноября.

Теги
ВидеоУэнcдэй
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Источник фотографий: Depositphotos

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