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СЕРИАЛЫ
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Зендея выбила себе неприлично большой гонорар за третий сезон «Эйфории»

Источник: HBO

Кажется, в закрытом клубе актёров, получавших по миллиону долларов за один эпизод сериала, пополнение — инсайдер Мэттью Беллони, основатель Puck News и бывший редактор The Hollywood Reporter, сообщает, что Зендея подписала новый контракт с HBO в преддверии третьего сезона «Эйфории». И там очень много нулей!

Точная цифра не известна, но согласно источнику Беллони, она находится в интервале от $ 850 тыс. до $ 1 млн. Это больше, чем было у Генри Кавилла за «Ведьмака» ($ 400 тыс.), Педро Паскаля — за «Одни из нас» ($ 600 тыс.), а Джейсона Судейкиса — за «Теда Лассо» ($ 400 тыс.). Впрочем, Судейкис таки выбил себе заслуженное повышение за третий сезон, и будет зарабатывать больше Зендеи, что приятно.

А вот до кого возлюбленной Человека-паука по-прежнему далеко (во всех смыслах), так это до Харрисона Форда и Хелен Мирен, которым платят много денег за «Йеллоустоун: 1923», Кевина Костнера с его $ 1,2 млн за сам «Йеллоустон» и Криса Пратта с его $ 1,4 млн за «Список смертников». Но даже все они не могут дотянуться до Джона Красински, который, по последним данным, является самым высокооплачиваемым сериальным актёром, получая по $ 2 млн за эпизод «Джека Райана».

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