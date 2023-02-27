Элли выхаживает Джоэла в трейлере восьмого эпизода «Одних из нас»

Всем, кто успел заклевать носом во время просмотра до боли предсказуемого седьмого эпизода «Одних из нас», наверняка придётся по душе анонс восьмого. Трейлер следующей серии обещает вернуть нас в настоящее, где Элли (Белла Рэмси) в меру своих скромных сил и ещё более скромных возможностей выхаживает раненого Джоэла (Педро Паскаль).

Но помимо очевидных трудностей вроде охоты на зверя юной выживальщице придётся столкнуться с проблемами посерьёзнее — другими выжившими. К слову, одного из них сыграл Трой Бэйкер — оригинальный, игровой Джоэл.