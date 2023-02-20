Элли и её прошлое — вышел трейлер седьмого эпизода триллера «Одни из нас»

Пока батя прилёг отдохнуть, притомившись от тяжёлого, наполненного приключениями странствования, его «дочурка» предастся воспоминаниям. Во всяком случае, на это намекает трейлер седьмого эпизода постпокалиптического триллера «Одни из нас». Но это, конечно, не значит, что следующая серия станет целиком и полностью флэшбеком. Или значит.

Так или иначе седьмая серия свежего многосерийного хита HBO пуще прежнего сосредоточится на Элли (Белла Рэмси) и, видимо, на воспоминаниях о её первой любви, которую сыграла Сторм Рид.