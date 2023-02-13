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Белла Рэмси ответила на критику образа Элли в сериале «Одни из нас»

Источник: HBO

После того, как на роль Элли в сериале «Одни из нас» выбрали Беллу Рэмси, поклонники игры были несколько озадачены, но после выхода пяти серий проекта стали менее категоричны, ведь актриса играет её действительно хорошо. Тем не менее первоначальной критики было слишком много, и не замечать её было невозможно.

В интервью GQ Рэмси рассказала, что на неё повлияли ранние негативные отзывы и она хочет представить экранную Элли как можно лучше.

Хотела бы сказать, что это совершенно никак меня не задело, но это не так. Я просто рада возможности создавать этот образ для поклонников, для сериала и для Элли. Я хочу отдать ей должное.

 
Белла Рэмзи

Недавно ещё одна актриса проекта столкнулась с критикой своего образа. Мелани Лински пришлось отвечать на то, почему её героиня Кэтлин не находится в постапокалиптической форме.

Теги
Одни из нас
Комментарии (3)

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