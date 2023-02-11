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Долгожданное воссоединение случится в шестом эпизоде триллера «Одни из нас» (трейлер)

«Предать нас могут только те, кому мы доверяем». Кабельный канал HBO, благополучно выпустив в обход обычного графика пятый эпизод своего постапокалиптического хита «Одни из нас», над которым зрители уже наверняка успели погоревать, заодно обнародовал анонс шестого эпизода.

В следующей серии Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) добредут до очередной важной локации, где суровый контрабандист наконец-то воссоединится со своим братом Томми (Гэбриел Луна).

Шестой эпизод выйдет в эфир в соответствии с обычным расписанием — в следующее воскресенье.

Теги
ВидеоОдни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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