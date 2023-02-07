Джоэл и Элли в горящей западне — вышел трейлер пятого эпизода триллера «Одни из нас»

После премьеры четвёртой серии постапокалиптического триллера «Одни из нас» кабельный канал HBO традиционно выкатил превью следующего эпизода. И поклонникам сериала будет приятно узнать, что на этот раз ждать не придётся целую неделю — из-за трансляции Супербоула выход пятого эпизода перенесли с воскресенья на пятницу.

И как несложно заметить, именно в пятой серии Джоэлу (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) предстоит оказаться в очень непростой ситуации — посреди огня и полчищ заражённых мутировавшим грибком.