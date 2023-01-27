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«Одни из нас» продлены на второй сезон

Источник: HBO

После первых новостей о рейтинговых успехах постапокалиптики «Одни из нас» сообщение об официальном продлении сериала стало лишь вопросом времени. А теперь и вопроса никакого нет — кабельный канал HBO официально продлил едва стартовавшую адаптацию игрового хита The Last of Us на второй сезон.

К слову, сейчас у вышедшего 15 января премьерного эпизода на счету уже более 22 млн суммарных просмотров на всех цифровых платформах.

За мрачную историю долгого путешествия контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) по разрушенным Штатам в эпоху грибковой эпидемии отвечают шоураннеры Крэйг Мазин и Нил Дракманн (соавтор игры-первоисточника). Они же будут заниматься продолжением.

Теги
Одни из нас
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