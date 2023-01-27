«Эти козлы всё ещё должны мне публичное извинение» — Памеле Андерсон очень не понравился сериал «Пэм и Томми»

Памеле Андерсон всё, что происходит в сериале Hulu «Пэм и Томми», не понравилось до чрезвычайности. Создателей проекта она доступно и лаконично назвала козлами, насыпавшими ей соль на рану. Справедливо. «Пэм и Томми» рассказывает о жизни актрисы в период кражи секс-видео, записанного с барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томми Ли, который на тот момент был её мужем.

Главную роль в сериале сыграла Лили Джеймс, а образ Томми Ли воплотил Себастиан Стэн. Против каста Памела Андерсон не возражает, но актрисе не нравится, как рассказана её история.

Трудно играть кого-то, когда не знаешь всей картины. Я ничего не имею против Лили Джеймс. Она красивая девушка и просто делала свою работу. Но вот подача материала была сокрушительным ударом для меня.

От создателей сериала Андерсон хочет получить хоть какую-нибудь моральную компенсацию.

Эти козлы всё ещё должны мне публичное извинение.

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Альтернативный, как считает Андерсон, и более правдивый взгляд на этот период её жизни показан в документальном фильме Netflix «Памела: История любви», премьера которого состоится 31 января.