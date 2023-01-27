 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Трон 3» с Джаредом Лето снимет режиссёр «Пиратов Карибского моря» Для перезапуска киновселенной DC Джеймсу Ганну понадобятся сотни новых актёров «Чебурашка» обошёл «Последнего богатыря» и установил новый рекорд отечественного проката Накрутка голосов — секрет успеха нового фильма Александра Невского Денни Кетч снова будет нести возмездие в облике Призрачного гонщика
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
880

«Эти козлы всё ещё должны мне публичное извинение» — Памеле Андерсон очень не понравился сериал «Пэм и Томми»

Источник: Hulu

Памеле Андерсон всё, что происходит в сериале Hulu «Пэм и Томми», не понравилось до чрезвычайности. Создателей проекта она доступно и лаконично назвала козлами, насыпавшими ей соль на рану. Справедливо. «Пэм и Томми» рассказывает о жизни актрисы в период кражи секс-видео, записанного с барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томми Ли, который на тот момент был её мужем.

Главную роль в сериале сыграла Лили Джеймс, а образ Томми Ли воплотил Себастиан Стэн. Против каста Памела Андерсон не возражает, но актрисе не нравится, как рассказана её история.

Трудно играть кого-то, когда не знаешь всей картины. Я ничего не имею против Лили Джеймс. Она красивая девушка и просто делала свою работу. Но вот подача материала была сокрушительным ударом для меня.

От создателей сериала Андерсон хочет получить хоть какую-нибудь моральную компенсацию.

Эти козлы всё ещё должны мне публичное извинение.

:Памела Андерсон /img/113100/anderson.jpg »

Альтернативный, как считает Андерсон, и более правдивый взгляд на этот период её жизни показан в документальном фильме Netflix «Памела: История любви», премьера которого состоится 31 января.

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

9Свежая экранизация Стивена Кинга убежала со стриминга на большие экраны 6Ситком «Как я встретила вашего папу» возвращается — вышел трейлер второго сезона 12Кира Найтли против серийного убийцы, сексизма и мизогинии (фото)

Тоже интересно

2Любимая мамочка из ада — первый постер новых «Зловещих мертвецов» 15Не вписался в семью: в сиквелах «Аватара» не будет Вина Дизеля 3Телеовощи. Выпуск 480: Буря в штанах 0КГ играет: The Banner Saga 3, часть 1 1Киноклассика по выходным: «Ворчун»

Далее на КГ

0
«Галактика по соседству» — второй трейлер романтического аниме про мангаку и загадочную девушку
 5
Релиз якутского зомби-апокалипсиса The Day Before перенесён из-за проблем с товарным знаком
 0
Парни из TXT поддаются сладкому искушению в новом клипе Sugar Rush Ride (видео)
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 9
Уиллема Дефо пригласили в ремейк «Носферату», где он иронично не сыграет вампира
 1
Первый выпуск нового комикса про Чёрного Плаща получил рекордное количество заказов из магазинов
 1
Крис Эванс работает в нечеловеческих условиях на съёмках праздничного экшена «Красный» (фото)
 4
Redfall — дата выхода, системные требования и показ геймплея
 1
Авторы The Evil Within неожиданно выпустили яркий ритм-экшен Hi-Fi Rush
 0
Состоялось объединение трилогии Hitman в Hitman – World of Assassination
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Девушки и супермяч» — новая манга от авторов серий «Блю Лок» и «Школа-тюрьма»
 
Толерантно разноцветный Дарт Вейдер появится в новой сольной антологии
 
Новые сериалы недели: шпионские страсти Чарли Кокса
 
Кино Эзра Миллер мчится на встречу со зрителями на свежем промо-постере «Флэша»
 
Сценаристы «Ведьмака» заявили: они вместе с шоураннером самые большие фанаты книг
 
Кино Принцесса Аня Тейлор-Джой оставила свой трон в анимационном фильме «Супербратья Марио» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
1Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА
 
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
4Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru