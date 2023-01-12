 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Зрители вынесли свой вердикт «Аватару 2» Джеймс Кэмерон не хотел, чтобы «Аватары» повторили ошибку «Очень странных дел» Marvel намекает на новую серию про Мстителей в 2023 году Сиськи, мат и угарные вечеринки — свежий трейлер «Вавилона» не даёт заскучать Неделя кино на КГ — главные новости 2–8 января
• • •
 
СЕРИАЛЫ
79

Ситком «Как я встретила вашего папу» возвращается — вышел трейлер второго сезона

Успешный, по версии стриминга Hulu, ситком «Как я встретила вашего папу» готов продолжать впечатлять вас своей невыразительностью. В сети появился трейлер второго сезона комедии, подтверждающий, что сериал ничуть не изменился — он всё такой же никакой. Но для всех, кто совершил невозможное и проникся историями героев, сообщаем: продолжение стартует 20 января.

Ах да, напомним, что во втором сезоне вдвое больше серий, чем в первом — целых двадцать штук.

В недалёком будущем Софи (Хилари Дафф) рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. История начинается в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.

В сериале также снимаются Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Том Эйнсли и Брэндон Майкл Холл. Шоураннеры — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, а создатели оригинального ситкома про маму Картер Бейз и Томас Крэйг числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоКак я встретила вашего папу
Комментарии

Ещё на эту тему

12Кира Найтли против серийного убийцы, сексизма и мизогинии (фото)

Тоже интересно

35Организаторам Comic Сon Russia и «Игромира» грозит банкротство 0Премьерный трейлер Kamiwaza: Way of the Thief 14Прогулки с динозаврами и Адамом Драйвером — новый постер фильма «65» 12Ана де Армас — самая популярная звезда 2022 года по версии IMDb 5«Ироха из Академии криптографии» — автор манги «Ящик Медаки» возвращается в Weekly Shounen Jump

Далее на КГ

0
YG Entertainment начинает представлять участниц Baby Monster по отдельности (видео)
 0
Прокатитесь по ночному городу вместе с Henry в клипе Moonlight
 0
Wanted: Dead — детали боёвки и системные требования
 0
Патрик Стюарт и его команда на постере «Звёздного пути: Пикара»
 0
Премьерный трейлер One Piece Odyssey
 0
Dreamcatcher отпразднует 6-летний юбилей группы выходом нового сингла Reason
 0
Саймон Пегг — худший директора «Хогвартса»!
 2
Blackpink — следующие хедлайнеры Коачеллы
 5
Альтернативный Фандорин — знакомимся с героем в свежем трейлере сериала «Фандорин. Азазель»
 0
Загадочные красотки из Twice дразнят фанатов шикарными снимками (много фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сила Грома! Будущий супергерой из Питера показывает своё лихое детство в приквеле «Майора Грома»
 
Игры Стала известна дата выхода PC-версии Marvel's Spider-Man: Miles Morales
 
Marvel возвращает любимого фанатами Призрачного гонщика
 
Кино Настоящее произведение искусства: новый постер мультфильма Гильермо дель Торо «Пиноккио»
 
ИгрыАниме Новый трейлер и анонс демоверсии One Piece Odyssey
 
Аниме «Моя жизнь в качестве питомца Инукай-сан» — новый трейлер фансервисного аниме про перерожденца в пёселя
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
17ЕВА
 
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
 
24ЕВА – 510: Легенда аниме-фэндома
 
11Телеовощи – 476: Сила двух цензур
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru