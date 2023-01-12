Ситком «Как я встретила вашего папу» возвращается — вышел трейлер второго сезона

Успешный, по версии стриминга Hulu, ситком «Как я встретила вашего папу» готов продолжать впечатлять вас своей невыразительностью. В сети появился трейлер второго сезона комедии, подтверждающий, что сериал ничуть не изменился — он всё такой же никакой. Но для всех, кто совершил невозможное и проникся историями героев, сообщаем: продолжение стартует 20 января.

Ах да, напомним, что во втором сезоне вдвое больше серий, чем в первом — целых двадцать штук.

В недалёком будущем Софи (Хилари Дафф) рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. История начинается в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.

В сериале также снимаются Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн, Сурадж Шарма, Том Эйнсли и Брэндон Майкл Холл. Шоураннеры — Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, а создатели оригинального ситкома про маму Картер Бейз и Томас Крэйг числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.