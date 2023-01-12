Альтернативный Фандорин — знакомимся с героем в свежем трейлере сериала «Фандорин. Азазель»

Знакомьтесь! Это самый смелый и чистый человек в альтернативной современной России. Видеосервис «Кинопоиск» выкатил персонажный трейлер детективного сериала «Фандорин. Азазель». Адаптация-переосмысление романа Акунина с Владиславом Тироном в главной роли стартует 19 января.

На дворе альтернативный XXI век. Молодой, но очень смышлёный Эраст Фандорин (Тирон) — сыщик из Российской империи, где Великой октябрьской революции не было, и царь Николай III правит страной на пару с премьер-министром Дмитрием Орловым. Молодой детектив берётся расследовать странное самоубийство, и цепочка улик выводит его на след тайной организации.

В сериале шоураннера Александры Ремизовой («Триггер») также снимаются Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Мила Ершова, Александр Семчев, Милена Радулович, Артём Быстров и Григорий Верник. Срежиссировал проект Нурбек Эген («Шерлок в России»). Сценарий написали дебютанты Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова («Метод»).