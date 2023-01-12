Патрик Стюарт и его команда на постере «Звёздного пути: Пикара»

Стриминговый сервис Paramount+ решил напомнить, что все желающие довольно скоро смогут вернуться к просмотру одного из сериалов вселенной «Звёздного пути» — опубликованный в сети постер третьего сезона приключенческой фантастики «Звёздный путь: Пикар» напоминает, что финальные серии начнут выходить 16 февраля.

Прошлой осенью во время нью-йоркского Comic Con выпустили трейлер, среди прочего сообщивший, что в третьем сезоне адмиралу Жан-Люку Пикару (Патрик Стюарт) придётся иметь дело с жуткой дамочкой-злодейкой по имени Вадик (Аманда Пламмер).