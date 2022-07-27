Кэп напоминает о надежде в промо-ролике третьего сезона «Звёздного пути: Пикара»

Капитан Пикар (Патрик Стюарт) и его легендарная команда напоминают о себе. В сети опубликован промо-ролик третьего — заключительного — сезона космических приключений «Звёздный путь: Пикар», который собрал вместе всех главных героев сериала и заодно сообщил, что финальные эпизоды начнут выходить на стриминговом сервисе Paramount+ в следующем году.

Проектом по-прежнему руководит шоураннер Майкл Шейбон («Джон Картер»). Команду Стюарту на съёмочной площадке составляют Элисон Пилл, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди и Брент Спинер.

И галерея персонажных постеров: