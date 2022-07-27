Злодейка в порядке! Джамила Джамил демонстрирует свои выдающиеся суперспособности на свежем кадре «Женщины-Халка»

Кастинг Джамилы Джамил на роль Титании в «Женщине-Халке» вызвал немало вопросов — не все оценили бодипозитивный образ суперзлодейки. Однако, как демонстрирует свежее фото, во всём есть свои преимущества — возможно, всё не так плохо, как казалось на первый взгляд.

До выхода свежего трейлера сериал был примечателен разве что дерьмовым CGI, однако с появлением Сорвиголовы появились и причины всё это действо смотреть.

Главную роль исполняет Татьяна Маслани, а компанию ей составят Марк Руффало, Тим Рот, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Элиз Голдсберри, Николас Чирилло и Роберт Тинсли.

Следующий сериал MCU выйдет на Disney+ уже 17 августа.