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Второй эпизод «Одни из нас» поставил новый рекорд

Источник: HBO

Второй эпизод сериала «Одни из нас» вышел, и настало время хвастаться его рейтинговыми достижениями. Пилотная серия триллера стала вторым лучшим стартом HBO за последние 13 лет после «Дома Дракона». Казалось бы, чем ещё сможет удивить сериал, но ему это удалось: аудитория второго эпизода на 22% больше, чем аудитория первого — 5,7 млн просмотров на кабельном канале HBO и стриминге HBO Max.

Такие данные поступили от аналитической компании Nielsen вкупе с данными Warner Bros. Discovery. Канал уже назвал разницу в количестве просмотревших «самым большим ростом аудитории за вторую неделю для оригинального сериала HBO за всю историю сети». И это только в первый день: на вторые сутки число посмотревших выросло до 10 млн. Показатель пилота за неделю дошёл до отметки в 19 млн зрителей.

«Одни из нас» — экранизация культовой игры, вышедшей в 2013 году на консоли PS3. По сюжету контрабандист Джоэл сопровождает девочку-подростка Элли через страну, погружённую в пучину постапокалиптической разрухи и анархии. От судьбы девочки зависит будущее человечества, но сперва её нужно доставить живой в лагерь «Цикад», где разрабатывают лекарство от поразившего человечество грибка. Главные роли в телеадаптации исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси.

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Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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