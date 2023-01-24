Успех мультсериала «Неуязвимый» очень сильно помогает полнометражной экранизации

Адаптация известного супергероического комикса «Неуязвимый» комфортно себя чувствует в формате анимационного сериала на платформе Amazon Prime, где пользуется заслуженной любовью подписчиков, которым осенью этого года обещают второй сезон.

Но также у первоисточника есть планы на полнометражную экранизацию, о которой предпочитают не распространяться. Если, конечно, не схватить за руку создателя «Неуязвимого» Роберта Киркмана и потребовать свежих новостей.

На сегодняшний день дела обстоят так:

Мы неустанно работаем над фильмом — иногда это занимают больше времени, чем хотелось бы. Думаю, можно честно сказать, сериал оказывает нам невероятную помощь. В Universal сильно верят в потенциал картины по мотивам, поэтому мы пытаемся направить эту веру в нужное нам русло и побыстрее.

Сценаристами фильма по-прежнему числятся Сет Роген и Эван Голдберг. Кстати, Роген ещё исполнительный продюсер анимационного шоу и озвучивает там пришельца Аллена.

Главный герой истории — подросток Марк Грэйсон, который узнаёт, что его отец не просто писатель, а самый сильный супергерой на Земле и самую малость пришелец.