«Одни из нас» стал вторым по по количеству зрителей стартом на HBO за последние 13 лет

Одной из самых громких премьер последних дней, безусловно, является фантастический сериал «Одни из нас». Экранизация популярной видеогры от Крейга Мазина и Нила Дракманна, по данным аналитической компании Nielsen, собрала у экранов ни много ни мало 4,7 млн зрителей. Этот показатель учитывает зрителей кабельного канала HBO и пользователей стримингового сервиса HBO Max.

Это второй лучший показатель за последние 13 лет, во времён премьеры криминального хита «Подпольная империя», который посмотрели 4,8 млн зрителей. Разумеется, история о зарождении крупнейшего игрового центра на восточном побережье США с неподражаемым Стивом Бушеми набрала свои цифры в во времена, когда ещё не было ни HBO Max, ни его экспериментального предшественника HBO Now, что как бы намекает.

Но поклонников наверняка интересует, кто же тот монументальный гигант, что сумел обскакать долгожданную постапокалиптическую экранизацию. Это, разумеется, лучшее многосерийное фэнтези последних лет «Дом Дракона». На то, как семейство Таргариенов подминало под себя Вестерос, пришли полюбоваться почти 10 млн человек. К слову, первая серия «Игры престолов», приквелом которой является «Дом Дракона», не сильно уступила премьере «Одни из нас» — за мытарствами семейства Старков в 2011 году наблюдали 4,2 млн зрителей.

Сериал, как и игра-первоисточник, рассказывает историю Джоэла (Педро Паскаль), матёрого контрабандиста в постапокалиптическом мире, полном заражённых грибком мутантов. Его нанимают повстанцы из группировки «Цикады», чтобы сопроводить через всю страну девочку-подростка Элли (Белла Рэмси), у которой обнаруживается иммунитет к заражению.