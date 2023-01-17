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Джоэл и Элли в грибковом аду — вышел свежий трейлер постапокалиптики «Одни из нас»

Вслед за полуторачасовой премьерой кабельный канал HBO и его цифровая платформа опубликовали трейлер остальных эпизодов приключенческого триллера «Одни из нас», где Джоэл (Педро Паскаль), Элли (Белла Рэмси) и Тесса (Анна Торв) переживают все «прелести» путешествия по превратившимся в руину Штатам.

За сценарную адаптацию знаменитой игры The Last of Us отвечают её шоураннеры — соавтор игры-первоисточника Нил Дракманн и Крэйг Мазин («Чернобыль»).

Всего в первом сезоне постапокалиптического триллера по игре The Last of Us девять эпизодов, срежиссированных Ясмилой Жбанич, Али Абасси и Джереми Уэббом. В актёрском составе также значатся Гэбриел Луна, Нико Паркер, Ник Офферман, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс.

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ВидеоОдни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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