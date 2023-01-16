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Педро Паскаль отстреливается от врагов на свежем постере «Мандалорца»

В декабре наконец-то выяснилась точная дата возвращения «Мандалорца» на экраны, а теперь настало время свежих промо-материалов. В сети опубликован официальный постер третьего сезона космического вестерна, где Дин Джарин (Педро Паскаль) и Грогу выбираются из очередной передряги. «Папочке» даже приходится отстреливаться.

Премьера продолжения проекта Джона Фавро и Дэйва Филони состоится 1 марта на стриминговой платформе Disney+.

Постеры сериала «Мандалорец»

Уже точно известно, что к своим ролям в третьей телеглаве вернутся Карл Уэзерс (Гриф Карга), Джанкарло Эспозито (мофф Гидеон), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз) и Эмили Суоллоу (Оружейник). А ещё в сюжете появится персонаж в исполнении Кристофера Ллойда.

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ГалереяМандалорец
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Источник фотографий: Depositphotos

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