Третий сезон «Мандалорца» получил точную дату выхода

Дин Джарин и Грогу уже точно знают, когда порадуют своим возвращением преданных поклонников сериала «Мандалорец». Многосерийное приключение по просторам далёкой-далёкой галактики продолжится на стриминговом сервисе Disney+ в первый день весны — 1 марта.

В честь официального анонса точной даты премьеры расщедрились и на свежий кадр из новых эпизодов — с чувствительным к Силе малышом и его «папой».

В третьем сезоне совершенно точно появятся Гриф Карга (Карл Уэзерс), мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) и Оружейник (Эмили Суоллоу). Компанию им составит записавшийся в продолжение Кристофер Ллойд.

Ща проект по-прежнему отвечают создатель и сценарист Джон Фавро и продюсер Дэйв Филони.