Тим Бёртон — расист! «Уэнсдэй» попала под огонь критики из-за «неправильного» изображения темнокожих

Просто всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Уэнсдэй» Тима Бёртона уже успела влюбить в себя как критиков, так и зрителей, взорвать чарты Netflix и обогнать по просмотрам «Очень странные дела». Но у сериала таки нашёлся недостаток — это непростительно непочтительное отношение к чернокожим! Все они там или задиры или просто морально неустойчивые и крайне неприятные личности.

В «Твиттере» у всех, само собой, уже подгорело — постановщика обвиняют в расизме, призывая к ответу по части инклюзивности, а сам сериал называют анти-чёрным (что даже немного иронично).

Заглавную роль Уэнсдэй Аддамс в этот раз исполнила Дженна Ортега («Крик 6», «Ты»), разом превратившись из звёздочки в самую настоящую звезду. Компанию ей составили Гвендолин Кристи, Кристина Ричи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Рики Линдхоум, Джейми Макшейн, Хантер Дуэн, Перси Хайнс Уайт, Эмма Майер, Джой Сандай и другие.