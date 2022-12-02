 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новая Женщина-кошка демонстрирует свой сногсшибательный прикид Прекрасная искательница приключений Барбарелла возвращается в 2023 году Рецензия и отзывы на сериал «1899» Рецензия и отзывы на фильм «Меню» Издательство DC приостанавливает выпуск своих комиксов в России
1
СЕРИАЛЫ
422
 
Первоисточник: movieweb.com Прямая ссылка на новость:

Тим Бёртон — расист! «Уэнсдэй» попала под огонь критики из-за «неправильного» изображения темнокожих

Источник: Netflix

Просто всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Уэнсдэй» Тима Бёртона уже успела влюбить в себя как критиков, так и зрителей, взорвать чарты Netflix и обогнать по просмотрам «Очень странные дела». Но у сериала таки нашёлся недостаток — это непростительно непочтительное отношение к чернокожим! Все они там или задиры или просто морально неустойчивые и крайне неприятные личности.

В «Твиттере» у всех, само собой, уже подгорело — постановщика обвиняют в расизме, призывая к ответу по части инклюзивности, а сам сериал называют анти-чёрным (что даже немного иронично).

Заглавную роль Уэнсдэй Аддамс в этот раз исполнила Дженна Ортега («Крик 6», «Ты»), разом превратившись из звёздочки в самую настоящую звезду. Компанию ей составили Гвендолин Кристи, Кристина Ричи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Рики Линдхоум, Джейми Макшейн, Хантер Дуэн, Перси Хайнс Уайт, Эмма Майер, Джой Сандай и другие.

Теги
Уэнcдэй
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

22«Мы всего лишь поскребли по поверхности» — шоураннер «Уэнcдэй» обещает больше семейки Аддамс во втором сезоне +Новые сериалы недели: «Уэнсдэй» Тима Бёртона расширяет вселенную «Семейки Аддамс» 3Тим Бёртон творит магию на съёмочной площадке сериала «Уэнcдэй» (видео) 10Старая и новая Уэнсдэй Аддамс в трейлере нового сериала Тима Бёртона

Тоже интересно

13Гоша Куценко и его стажёр расследуют преступления в трейлере чёрной комедии «1703» 3Пятый сезон «Йеллоустоуна» установил новый рекорд 0BTS всем составом уходит в армию 1«Девочки-лошадки» скакнут в третий сезон 12Шоураннер «Дома Дракона» рассказал об изменении каста сериала

Далее на КГ

0
Саймон Пегг вернётся к роли отца Хьюи в четвёртом сезоне «Пацанов»
 18
Харрисон Форд снова молод и рвётся в приключение в трейлере «Индианы Джонса 5»
 7
Зои Салдана сыта по горло «Мстителями» и «Аватарами»: «Я не развиваюсь как актриса»
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Андор»
 5
Долгожданные «Хребты безумия» Гильермо дель Торо могут стать полнометражным мультфильмом с рейтингом R
 1
Издательство DC приостанавливает выпуск своих комиксов в России
 3
Квир Капитан Америка возвращается в Marvel
 4
Трейлер обновления «Операция «Красная линия» для мультиплеерного шутера World War 3
 1
Джон Красински бежит, стреляет, прыгает в свежем трейлере третьего сезона «Джек Райан»
 2
Релизный трейлер и первые оценки супергеройской тактики Marvel's Midnight Suns
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Джин из BTS исполнил новый сингл на концерте Coldplay (видео)
 
Кино Мэл Гибсон против убийцы-психа в дублированном трейлере триллера «В эфире»
 
Хоумлендер и новые супергероини на съёмках четвёртого сезона «Пацанов» (фото)
 
Кино Хью Джекман и его бицепсы — актёр приступил к тренировкам для «Дэдпула 3» (фото)
 
Джеймс Макэвой и ангелы на кадрах третьего сезона «Тёмных начал»
 
Кино Режиссёр «Константина 2» рассказал, в чём была главная проблема с запуском сиквела
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 450: В две бороды
 
 
11Телеовощи – 472: Дикпики как признание заслуг
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 543: «Чёрный Адам», «Чёрная Пантера 2», «В духе Рождества»
 
5ЕВА
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 542: Дорогой Чебурашка, «Амстердам», «Призрачный патруль 2»
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 541: «Улыбка», «Энола Холмс 2» и жизнь Странного Эла Янковича
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
2Ноль кадров в секунду – 449: Кадры против God of War: Ragnarök
 
4Телеовощи – 471: Культ охотников на культы
 
2ЕВА – 505: Конфеты и пиздюли
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru