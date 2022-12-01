Джон Красински бежит, стреляет, прыгает в свежем трейлере третьего сезона «Джек Райан»

У крутого оперативника Джона Красински на повестке дня очередная миссия по спасению мира. Стриминговый сервис Amazon опубликовал финальный трейлер третьего сезона «Джека Райана». Продолжение многосерийного шпионского экшен-триллера по романам Тома Клэнси стартует на цифровой платформе 21 декабря.

Нынче Джек Райан в бегах, а время работает против него. Протагониста обвиняют в причастности к масштабному заговору, поэтому Райану приходится бегать по всей Европе и от ЦРУ, и от преступников, которых он раскрыл. Ну и миссию по спасению мира тоже никто не отменял.

В сериале также снимаются Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Нина Хосс, Бетти Гэбриел. Шоураннер — Пол Шойринг («Побег»). Производство курируют Amazon, Paramount Television и Skydance Television.

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