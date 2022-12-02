Саймон Пегг вернётся к роли отца Хьюи в четвёртом сезоне «Пацанов»

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» давно идут, но это не мешает проекту параллельно пополнять свои актёрские закрома. Официальный твиттер-аккаунт сериала сообщил, что в довесок к известному касту в продолжении появится Саймон Пегг, который вернётся в сериал, чтобы вновь сыграть отца Хьюи (Джек Куэйд).

Вместе с Пеггом в проект записалась Розмари Деуитт в роли мамы главного героя, а также Эллиот Найт («По волчьим законам») и Роб Бенедикт («Сверхъестественное»). Кого сыграют эти товарищи, пока не раскрывают.

Съёмки четвёртого сезона стартовали в августе. С тех пор к актёрскому ансамблю антигеройской сатиры Эрика Крипке успели присоединиться Джеффри Дин Морган, Вэлори Керри (Фейерверк) и Сьюзэн Хэйард (Сестра Сейдж). О дате выхода новых эпизодов по-прежнему никакой информации не поступало.