Третий лишний! Эрин Мориарти и Карен Фукухара наслаждаются компанией друг друга вне съёмок «Пацанов»

Кажется, звёзды «Пацанов» ведут себя абсолютно одинаково как на съёмочной площадке, так и за её пределами. Вот что значит, ловить кайф от работы.

Эрин Мориарти, например , отдыхает совершенно определённым и привычным нам образом — в баре в компании коллег. Только вот её коллега — Карен Фукухара, так что с работой ей повезло вдвойне. Чейсу Кроуфорду остаётся только смотреть.

Съёмки четвёртого сезона супергероической вакханалии от Эрика Крипке продолжаются в Торонто. Премьеру ждём в следующем году.