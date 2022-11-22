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Третий лишний! Эрин Мориарти и Карен Фукухара наслаждаются компанией друг друга вне съёмок «Пацанов»

Источник: Amazon

Кажется, звёзды «Пацанов» ведут себя абсолютно одинаково как на съёмочной площадке, так и за её пределами. Вот что значит, ловить кайф от работы.

Эрин Мориарти, например , отдыхает совершенно определённым и привычным нам образом — в баре в компании коллег. Только вот её коллега — Карен Фукухара, так что с работой ей повезло вдвойне. Чейсу Кроуфорду остаётся только смотреть.

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Съёмки четвёртого сезона супергероической вакханалии от Эрика Крипке продолжаются в Торонто. Премьеру ждём в следующем году.

Теги
ГалереяПацаны
Комментарии (5)

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