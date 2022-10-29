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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Старлайт хвастается членами за кадром эпизода Herogasm из «Пацанов»

Источник: Amazon

Официальный аккаунт многосерийной антигеройской сатиры «Пацаны» исправно радует подписчиков высококачественным эксклюзивным контентом, правда, всё ещё не со съёмочной площадки актуального четвёртого сезона. Пока творческая команда трудится над продолжением, из тёмных архивных недр в сеть проникают дополнительные материалы по третьему сезону.

Вот, пожалуйста, свежие закадровые фото памятного эпизода Herogasm c Эрин Мориарти, Ласом Алонсо и внушительным фаллическим реквизитом:

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

К слову, отдельные участники творческого коллектива проекта успели пообещать, что в четвёртом сезоне зрителей ждёт нечто ещё более безумное. Верится, если честно, с большим трудом. Они и серию великой супергеройской оргии расписывали в духе «вы не сможете это развидеть», а на деле всё выглядело относительно прозаично.

Теги
Пацаны
Комментарии (3)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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