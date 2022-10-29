Старлайт хвастается членами за кадром эпизода Herogasm из «Пацанов»

Официальный аккаунт многосерийной антигеройской сатиры «Пацаны» исправно радует подписчиков высококачественным эксклюзивным контентом, правда, всё ещё не со съёмочной площадки актуального четвёртого сезона. Пока творческая команда трудится над продолжением, из тёмных архивных недр в сеть проникают дополнительные материалы по третьему сезону.

Вот, пожалуйста, свежие закадровые фото памятного эпизода Herogasm c Эрин Мориарти, Ласом Алонсо и внушительным фаллическим реквизитом:

К слову, отдельные участники творческого коллектива проекта успели пообещать, что в четвёртом сезоне зрителей ждёт нечто ещё более безумное. Верится, если честно, с большим трудом. Они и серию великой супергеройской оргии расписывали в духе «вы не сможете это развидеть», а на деле всё выглядело относительно прозаично.