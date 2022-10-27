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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Грустный Хоумлендер прилёг отдохнуть на съёмках «Пацанов» (фото)

В честь недавно отгремевшего дня рождения Энтони Старра официальный твиттер-аккаунт «Пацанов», слишком жадный для свежатины, опубликовал архивное фото со съёмок предыдущего сезона. На снимке Хоумлендер тоскует об утрате своей суперзлодейки Шторм. Ну и, возможно, заодно прилёг отдохнуть от трудов праведных. Не всё же супергеройствовать. Иногда можно и похандрить.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Впрочем, прямо сейчас исполнитель роли главы Семёрки как раз этим и занимается — в Торонто под присмотром шоураннера Эрика Крипке продолжаются съёмки четвёртого сезона, где Хоумлендер успел завербовать к себя в команду пару девчонок в плащах. Оригинальных героинь, которых нет в комиксе-первоисточнике, играют Вэлори Керри (Фейерверк) и Сьюзэн Хэйард (Сестра Сейдж).

Теги
Пацаны
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