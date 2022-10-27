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Меняем гея на чернокожего — планы по сериалу «Зелёный Фонарь» изменились

Источник: Warner Bros.

Очередной жертвой нынешних глобальных перемен в Warner Bros. стал многосерийный проект HBO Max «Зелёный Фонарь», который должен был рассказать зрителям о супергеройствующем гее Алане Скотте. Однако The Hollywood Reporter сообщает, что планы в отношении сериала изменились.

Прежний шоураннер Сет Грэм-Смит («Лего Фильм: Бэтмен») выбыл из проекта, а его сценарий для восьмисерийного первого сезона, видимо, спустят в утиль — проект начнёт с чистого листа. Вместо супергероя-гея Алана Скотта и альфача Гая Гарднера на первые роли выдвинут другого суперегроя, делившего с ними прозвище, — в новой версии «Зелёного Фонаря» расскажут о чернокожем парне Джоне Стюарте. Оного, напомним, в своей «Лиге справедливости» некогда планировал задействовать Зак Снайдер.

Нового шоураннера будущему сериалу пока не подыскали. Ранее прописавшиеся в сериале актёры Финн Уиттрок (Гарднер) и Джереми Ирвин (Скотт) тоже не у дел.

Теги
Зелёный Фонарь
Комментарии (4)

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