Джеймс Ганн назначен главой DC Studios

Ну что же, иерархия DC воистину изменилась. Да ещё как! Разогнав прежнюю верхушку DC Films, руководство Warner Bros. Discovery отыскало-таки идеального рулевого для своей экранной вселенной DC. Отныне департаментом по производству фильмов, сериалов и анимационных проектов заведует Джеймс Ганн, который разделит эти обязанности с коллегой-продюсером Питером Сафраном. Они же значатся главами новоиспечённой DC Studios.

Режиссёр успел доказать состоятельность своего видения, выдав полнометражный «Отряд самоубийц: Миссию навылет» и многосерийного «Миротворца», продлённого на второй сезон. Сериал и фильм создавались в сотрудничестве с Сафраном. А недавно выяснилось, что творческий дуэт корпит над разработкой нескольких новых проектов, режиссурой которых займётся Ганн. Ну а теперь, считай, он в той или иной степени будет занят во всём контенте по комикс-вселенной.

Обязанности грамотно разделят. Джеймсу Ганну поручают творческую сторону всего процесса, а Сафран сосредоточится на бизнес-моментах и тонкостях производства. Оба подотчётны непосредственно главе Warner Bros. Дэвиду Заславу. К слову, кинодилогии «Джокер» Тодда Филлипса и «Бэтмен» Мэтта Ривза в зону ответственности новых глав не входят — они продолжат разрабатываться отдельно под ответственность своих постановщиков.