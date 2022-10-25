Легендарный Кевин Бейкон и компания в трейлере спецэпизода «Стражей галактики»

«Мы ищем легендарного Кевина Бейкона». И они его, конечно же, найдут, потому что Рождество — это время чудес. Студия Marvel порадовала зрителей, выпустив трейлер праздничного эпизода «Стражей галактики»! Специальная серия от постановщика кинотрилогии о космических странниках Джеймса Ганна выходит на стриминговом сервисе Disney+ 25 ноября.

И пусть у внеземной команды нет времени на всякие глупости вроде земных праздников, главным героям всё равно придётся в них поучаствовать, хотя бы для того, чтобы вывести из депрессии своего капитана Питера Квилла (Крис Пратт). За поимку рождественского подарка отвечают Дракс (Дэйв Батиста) и Мантис (Пом Клементьефф). Среди прочих в спецмиссии участвуют Небула (Карен Гиллан), Грут и Ракета.