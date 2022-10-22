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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Новые сезоны сериалов Warner Bros. появятся на «Кинопоиске»

Источник: HBO Max

На днях пользователи отечественного видеосервиса «Кинопоиск» обратили внимание на обновившийся список будущих релизов платформы, среди которых замечены сериалы студии Warner Bros. Сейчас среди грядущих премьер числятся новые сезоны «Харли Квинн», «Пенниуорта», «Кунг-фу» и «Старгёрл».

Официального анонса ещё не было, но цифровая платформа успела лаконично и без лишних подробностей прокомментировать появление вышеперечисленных сериалов во вкладке «Скоро в подписке»:

Действительно, в подборке «Скоро в подписке» публикуется контент, который в ближайшее время появится на «Кинопоиске». Кроме этого, на странице фильма или сериала можно увидеть ожидаемую дату публикации и расписание выхода серий.

За рубежом продолжения сериалов «Пенниуорт» и «Кунг-фу» стартовали в октябре, а «Старгёрл» — в конце августа. Третий сезон «Харли Квинн» успел выйти полностью. Сейчас для просмотра на «Кинопоиске» доступны первые два сезона всех четырёх сериалов, а вот точных стартовых дат у актуальных сезонов пока нет.

Вероятно, отечественному видеосервису удалось договориться о сотрудничестве с «Ворнерами» в обход санкций, и вслед за этими сериалами в видеотеке «Кинопоиска» появятся другие проекты студии.

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