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Лекс Лютор и культисты угрожают главным героям в трейлере четвёртого сезона «Титанов»

Команде Найтвинга придётся нелегко — в новых сериях «Титанов» супергероям предстоит сразиться с самим Михаилом Шуфутинским Лексом Лютором (Титус Уэлливер) и прочими угрозами, преимущественно сверхъестественного характера. Стриминговый сервис HBO Max выкатил трейлер четвёртого сезона супергероики, который стартует 3 ноября.

После спасения Готэма супергеройская команда отправилась обратно в Сан-Франциско, но остановка в Метрополисе заставила их изменить свои планы. В городе главные герои столкнулись с таинственным сверхъестественным культом, обладающим силами, с которыми Титанам прежде сталкиваться не приходилось.

В сериале снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Оайан Поттер, Конор Лесли, Керран Уолтерс, Джошуа Орпин, Дамарис Льюис, Саванна Уэлч и Джозеф Морган. Шоураннер проекта — Грег Уокер («Тайны Смолвиля»).

И постер:

Постеры сериала «Титаны»
Теги
ВидеоТитаны
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