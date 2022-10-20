У второго сезона «Вампиров средней полосы» появилась дата выхода (видео)

Второй сезон «Вампиров средней полосы» завершил съёмки в начале осени, а нынче потоковый сервис START опубликовал в сети его первый тизер с важной информацией о примерной дате выхода новых эпизодов. Продолжение мистической драмеди с Юрием Стояновым стартует на отечественной цифровой платформе в декабре — наверняка поближе к новогодним праздникам.

В продолжении истории о смоленских вампирах, снятом Дмитрием Грибановым («Два холма»), к своим ролям вернутся Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков и другие. Среди новичков проекта — Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко.