 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома «Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm «Призрачный Гонщик» от сценариста Джейсона Аарона вышел на русском языке Павел Прилучный ведёт мистическое следствие в трейлере детектива «Сны» Сарика Андреасяна
СЕРИАЛЫ
179
 
Прямая ссылка на новость:

У второго сезона «Вампиров средней полосы» появилась дата выхода (видео)

Второй сезон «Вампиров средней полосы» завершил съёмки в начале осени, а нынче потоковый сервис START опубликовал в сети его первый тизер с важной информацией о примерной дате выхода новых эпизодов. Продолжение мистической драмеди с Юрием Стояновым стартует на отечественной цифровой платформе в декабре — наверняка поближе к новогодним праздникам.

В продолжении истории о смоленских вампирах, снятом Дмитрием Грибановым («Два холма»), к своим ролям вернутся Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков и другие. Среди новичков проекта — Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн и Анастасия Стежко.

Теги
ВидеоВампиры средней полосы
Комментарии

Ещё на эту тему

20Второй сезон «Вампиров средней полосы» записал в свои ряды Лукерью Ильяшенко

Тоже интересно

26Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» 8«Худший опыт в жизни» — звезда «Дома Дракона» делится подробностями съёмок приквела «Игры престолов» 1«Питер Грилл и время мудреца» — два трейлера второго сезона с превью опенинга и эндинга 2Александра Даддарио — тринадцатая ведьма в тизере «Мэйфейрских ведьм» 1Предебют восьми участниц грядущей группы tripleS

Далее на КГ

1
Счёт идёт на недели: глава Ассоциации владельцев кинотеатров дал неутешительный прогноз будущему индустрии
 0
Ноль кадров в секунду. Смотрим и обсуждаем: презентация по Silent Hill
 0
Воинственная Ольга Куриленко сражается с римлянами в историческом боевике «Боудика» (фото)
 0
Срочная смена руководства: не желавший возвращать Генри Кавилла глава DC Films там больше не работает
 1
Диснеевские ценности: странные существа, семья и огнемёт
 1
Русские спящие агенты угрожают Британии в трейлере второго сезона «Хромых лошадей»
 0
Рецензия и отзывы на игру Scorn
 10
Новые гранты и игра про ЧВК: «Институт развития интернета» продолжает башлять разработчикам
 0
«Институт развития интернета» профинансирует игру об альтернативной реальности России
 0
Рэй и Уинстон вернулись: вышла игра Ghostbusters: Spirits Unleashed
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Галадриэль припорошило в трейлере седьмого эпизода «Властелина колец. Колец власти»
 
Создатели «Властелина колец. Колец власти» обещают: второй сезон разительно отличается от первого
 
Новые сериалы недели: «Первобытный человек» Дженнди Тартаковски готов к новым приключениям
 
Кино От Арнольда Шварценеггера к Эмбер Мидфандер — ролик о создании экшен-триллера «Добыча»
 
Старая и новая Уэнсдэй Аддамс в трейлере нового сериала Тима Бёртона
 
Игры Вы не поверите: Skull and Bones опять перенесли!
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
 
2ЕВА
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 537: «Сердце Пармы», «Телефон мистера Харригана», «Восставший из ада (2022)»
 
 
6Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА – 498: Moe Moe Kill!
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru