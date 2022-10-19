Русские спящие агенты угрожают Британии в трейлере второго сезона «Хромых лошадей»

Коварные злобные русские пробудились и рыщут по улицам Лондона, угрожая нацбезопасности Британии. Самое время команде аутсайдеров во главе с Гэри Олдманом браться за нелёгкую задачу по их выявлению. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер второго сезона шпионской драмы «Хромые лошади» и заодно сообщил дату его возвращения. Продолжение стартует 2 декабря.

Основой для сюжета второго сезона послужил второй роман «Мёртвые львы» (Dead Lions) из книжной серии Мика Херрона. Подразделению аутсайдеров британской разведки MI6 под руководством матёрого Джексона Лэмба (Олдман) предстоит распутывать преступление на фоне страшных событий — в Британии пробудилась ячейка русских спящих агентов, задумавших, конечно же, недоброе.

В сериале также снимаются Джек Лауден, Оливия Кук, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс, Саския Ривз, Кристофер Чунг и другие.