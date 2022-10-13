Мария Машкова сыграет в сериале «Ради всего человечества» от Apple TV+

Пока либеральный запад усиленно отменяет русскую культуру и всё, что с ней связано, отдельным личностям всё же удаётся там пробиться. Так, россиянка Мария Машкова попала на Apple TV+ — она сыграет в четвёртом сезоне сказочной космодрамы «Ради всего человечества» с Юэлем Киннаманом, что круто по умолчанию.

Машковой досталась роль второго пилота Светланы. Вместе с ней к актёрскому составу сериала присоединился болгарин Димитар Маринов («Зелёная книга»), который сыграет Илью, ветерана полётов на Марс, куда как раз и высадились герои сериала об альтернативной космической гонке в третьем сезоне.

Словом, забугорная карьера актрисы уверенно идёт в гору. Среди её предстоящих иностранных проектов — мини-сериал «Женщина в озере» с Натали Портман, драма «Лимонов, баллада об Эдичке» от Кирилла Серебренникова с Беном Уишоу в главной роли и фантастический триллер I.S.S с Пилу Асбекоv, Крисом Мессиной и Арианой Дебос.