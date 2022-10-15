 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной «Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена Критики в восторге от нового «Восставшего из ада» Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома Кассовый провал нового фильма с Марго Робби и Кристианом Бэйлом
СЕРИАЛЫ
285
 
Прямая ссылка на новость:

Джейсон Момоа прощается с сериалом в финальном ролике экшена «Видеть»

После выхода финальной серии приключенческого экшена «Видеть» стриминговый сервис Apple TV+ выкатил шестиминутный ролик о создании сериала, где нашлось место закадровым материалам из всех трёх сезонов. Исполнитель главной роли Джейсон Момоа, его коллеги по съёмочной команде и участники творческой команды во главе с шоураннером Джонатаном Троппером душевно попрощались с проектом.

В финальной телеглаве о жизни и подвигах воина Бабы Восса (Момоа) его семьи и народа снялись Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Том Мисон, Оливия Ченг, Иден Эпштейн, Дэвид Хьюлетт и Майкл Рэймонд-Джеймс.

Теги
ВидеоВидеть
Комментарии

Ещё на эту тему

+Иэн и Поппи работают над новой игрой в свежем трейлере «Мифического квеста» 17Чарли Ханнэм на пути искупления в трейлере сериала «Шантарам» 72Мария Машкова сыграет в сериале «Ради всего человечества» от Apple TV+ 1Избитый Чарли Ханнэм на свежих кадрах драмы «Шантарам» 11Съёмки мини-сериала Apple TV+ с Натали Портман приостановлены из-за угроз +Джейсон Момоа обещает взрывной финал в ролике о создании третьего сезона «Видеть»

Тоже интересно

3Мир Дикого Запада - мнение о 4 сезоне 0«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция 1Неделя игр на КГ — главные новости 5–11 сентября 11Галадриэль припорошило в трейлере седьмого эпизода «Властелина колец. Колец власти» 12«Женщина для Трампа» — Оливия Кук рассказала о создании Алисенты в «Доме Дракона»

Далее на КГ

0
Самая продаваемая манга в Японии за сентябрь 2022 года
 14
Стало известно, какими убытками грозит провал «Амстердама» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби
 12
Наследница Тони Старка тырит идеи у школьниц в свежем промо-ролике «Чёрной Пантеры 2»
 1
Елизавета II, принцесса Диана и другие на первых кадрах пятого сезона «Короны»
 6
Технические проблемы Gotham Knights только набирают обороты
 3
Звезда «Другого мира» опять возьмётся за меч: Рона Митра попала в «Рыжую Соню»
 7
Все конфигурации шкатулки для вызова Сенобитов из нового «Восставшего из ада»
 0
КГ играет: God of War 2 (2007), часть 1
 11
Дензел Вашингтон «уравняет» ещё одну актрису в своём экшене
 3
Настало время детально сравнить оригинал и ремейк Dead Space на примере геймплейного отрывка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Отвязный Джейсон Момоа шастает по сказочным местам в тизере фильма «Страна сна»
 
Игры Владельцам Gotham Knights всё-таки позволят поиграть вчетвером... просто не в самой игре
 
Игры Полпути пройдено: порно-фантастика Subverse обновилась до версии 0.5
 
Второй сезон «Властелина колец. Колец власти» отправился на съёмки
 
«Телеовощи» — прямая трансляция
 
Кино Супергерой Сильвестр Сталлоне на первых афишах фильма «Самаритянин»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА – 498: Moe Moe Kill!
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru