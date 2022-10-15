Джейсон Момоа прощается с сериалом в финальном ролике экшена «Видеть»

После выхода финальной серии приключенческого экшена «Видеть» стриминговый сервис Apple TV+ выкатил шестиминутный ролик о создании сериала, где нашлось место закадровым материалам из всех трёх сезонов. Исполнитель главной роли Джейсон Момоа, его коллеги по съёмочной команде и участники творческой команды во главе с шоураннером Джонатаном Троппером душевно попрощались с проектом.

В финальной телеглаве о жизни и подвигах воина Бабы Восса (Момоа) его семьи и народа снялись Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Том Мисон, Оливия Ченг, Иден Эпштейн, Дэвид Хьюлетт и Майкл Рэймонд-Джеймс.