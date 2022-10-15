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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Елизавета II, принцесса Диана и другие на первых кадрах пятого сезона «Короны»

Источник: Netflix

Премьера пятого сезона «Короны» приближается, и вслед за тревожным тизером Netflix показал первые фото продолжения проекта.

В сериале запланировано шесть сезонов, но сейчас работа остановлена по причине смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»

Премьера пятого сезона «Короны» состоится 9 ноября. В новом сезоне Елизавету II играет Имелда Стонтон, принца Филиппа — Джонатан Прайс, принца Чарльза играет Доминик Уэст, принцессу Диану — Элизабет Дебики, принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл, роль принцессы Анны исполняет Клаудия Харрисон, Камиллу Паркер-Боулз играет Оливия Уильямс, а Джонни Ли Миллер получил роль премьер-министра Джона Мейджора.

Теги
Корона
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