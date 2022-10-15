Елизавета II, принцесса Диана и другие на первых кадрах пятого сезона «Короны»

Премьера пятого сезона «Короны» приближается, и вслед за тревожным тизером Netflix показал первые фото продолжения проекта.
В сериале запланировано шесть сезонов, но сейчас работа остановлена по причине смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Премьера пятого сезона «Короны» состоится 9 ноября. В новом сезоне Елизавету II играет Имелда Стонтон, принца Филиппа — Джонатан Прайс, принца Чарльза играет Доминик Уэст, принцессу Диану — Элизабет Дебики, принцессу Маргарет — Лесли Мэнвилл, роль принцессы Анны исполняет Клаудия Харрисон, Камиллу Паркер-Боулз играет Оливия Уильямс, а Джонни Ли Миллер получил роль премьер-министра Джона Мейджора.
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