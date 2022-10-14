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Боевые монашки против адского мужика в трейлере второго сезона «Монахини-воина»

Самое время помолиться об успехе новой невыполнимой миссии главных героинь, которым предстоит сразиться с Адриэлем. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер второго сезона боевого фэнтези «Монахиня-воин». У продолжения появилась точная дата выхода — свежие эпизоды выйдут на цифровой платформе 10 ноября.

Главная героиня — погибшая сирота Ава (Альба Баптиста), вернувшаяся к жизни благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Девушка вступает в ряды древнего религиозного ордена, воюющего с проникающими в мир смертных демонами. Отныне могущественные силы враждующих ада и рая стремятся отыскать юную воительницу Аву и подчинить её себе.

Шоураннером сериала выступает Саймон Берри («Континуум»). В актёрском составе также значатся Тоя Тёрнер, Тристан Уллоа, Текла Рютен, Кристина Тонтери-Юнг, Лорена Андреа и Эмилио Сакрайя.

Теги
ВидеоМонахиня-воин
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Источник фотографий: Depositphotos

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