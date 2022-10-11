Новые битвы и новые драконы в трейлере третьего сезона фэнтези «Принц драконов»

Возвращаемся в Зейдию меньше чем через месяц. Стриминговый сервис Netflix наконец-то опубликовал полноценный трейлер третьего сезона анимационного фэнтези «Принц драконов», заодно сообщив его точную дату выхода — 3 ноября.

Наполненный экшеном трейлер, к слову, даёт неплохой краткий пересказ грядущих событий. Без спойлеров, само собой.

Третий сезон с подзаголовком «Тайна Аравоса» отправит основных действующих лиц на новый виток испытаний, когда в большую игру вступает прежде скрывавшийся в тени могущественный эльф Аравос.

И свежий постер с главными героями: