Фэнтези «Принц драконов» напомнило о себе тизером четвёртого сезона

Творческий коллектив многосерийного анимационного фэнтези «Принц драконов» никто не подгоняет, поэтому график выхода новых сезонов предсказать никто не может. Поклонникам истории приходится терпеливо ждать, пока авторы проекта не соизволят сообщить хоть что-то. Вот, соизволили — в сети появился тизер-трейлер четвёртого сезона и свежий постер.

Промо-материалы сообщают, что продолжение носит подзаголовок «Тайна Аравоса» (Mystery of Aaravos), а свежие эпизоды выйдут на стриминговой платформе Netflix в ноябре. Полноценный трейлер почти наверняка внесёт важное уточнение в информацию о релизе.

Создателями анимационного сериала выступают сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Производством занимается студия Wonderstorm.

И постер с коварным эльфом-кукловодом: