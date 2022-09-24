 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти» Неделя кино на КГ — главные новости 12–18 сентября
1
СЕРИАЛЫ
136
 
Прямая ссылка на новость:

Фэнтези «Принц драконов» напомнило о себе тизером четвёртого сезона

Творческий коллектив многосерийного анимационного фэнтези «Принц драконов» никто не подгоняет, поэтому график выхода новых сезонов предсказать никто не может. Поклонникам истории приходится терпеливо ждать, пока авторы проекта не соизволят сообщить хоть что-то. Вот, соизволили — в сети появился тизер-трейлер четвёртого сезона и свежий постер.

Промо-материалы сообщают, что продолжение носит подзаголовок «Тайна Аравоса» (Mystery of Aaravos), а свежие эпизоды выйдут на стриминговой платформе Netflix в ноябре. Полноценный трейлер почти наверняка внесёт важное уточнение в информацию о релизе.

Создателями анимационного сериала выступают сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Производством занимается студия Wonderstorm.

И постер с коварным эльфом-кукловодом:

Постеры сериала «Принц драконов»
Теги
ВидеоПринц драконов
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+«Уэнздей» Тима Бёртона наконец-то получила дату выхода 3Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Галь Гадот приглашают на TUDUM от Netflix (видео) 8Ужастик «1899 год» показал свой загадочный постер

Тоже интересно

6Дэйв Батиста подготовился к съёмкам в «Дюне 2» Дени Вильнёва (фото) 9Анонсирован ретро-шутер Phantom Fury — сиквел Ion Fury 25Суровый Александр Кузнецов в экшен-трейлере эпика «Сердце пармы» 19Роскошная Марго Робби и другие, включая Брэда Питта, на первых кадрах фильма «Вавилон» 0«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция

Далее на КГ

0
«Уэнздей» Тима Бёртона наконец-то получила дату выхода
 0
«Убийца романтики» — трейлер аниме про девушку, не заинтересованную в отношениях, и её гарем
 2
«Пункт назначения 6» нашёл режиссёров, и один из них отрубил себе голову, чтобы получить работу
 7
Джек Ричер снова в деле — стартовали съёмки второго сезона успешной экшен-драмы Amazon (фото)
 17
Шарлиз Терон рассказала об унизительной сексуализации со стороны режиссёров-мужиков
 0
«Назад в кино» — «Под Сильвер-Лэйк» (Under the Silver Lake, 2018)
 8
Шури и компания на промо-арте сиквела «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
 2
Монстро или не монстро? Вот в чём вопрос! Серия «Кловерфилд» возвращается в строй
 2
Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл готовы к празднику на первых афишах фильма «В духе Рождества»
 19
Алая Ведьма раздаёт волшебные люли колдунам Камар-Таджа — сцена, не вошедшая в «Доктора Стрэнджа 2» (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
 
4ЕВА
 
 
19Телеовощи – 462: На другой стороне спектра
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 533: «Пиноккио», ремейк «Иронии судьбы», D23 и Идрис Эльба
 
3Ноль кадров в секунду – 439: Викинг в пижаме
 
1ЕВА – 494: Стучать хером по барану
 
6Телеовощи – 461: Малоизвестные персоналити
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 532: «Вышка», сортирный ужастик и «Приключения Электроника 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru