Танос и его ранчо — мистика «Внешний круг» с Джошем Бролином вернётся на второй сезон

Стриминговый сервис Amazon решился продлить свою апрельскую премьеру — многосерийную мистическую драму «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли. Шоураннером продолжения назначен Чарльз Мюррей («Сыны анархии», «Люк Кейдж»).

Ройял Эббот (Бролин) — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.

В многосерийном проекте также задействованы Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Олив Аберкромби, Уилл Пэттон, Шон Сайпс и Лили Тейлор. Создателем и главным сценаристом первого сезона числился Брайан Уоткинс. Производство курируют Amazon Studios и Plan B Entertainment.