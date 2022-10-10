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Танос и его ранчо — мистика «Внешний круг» с Джошем Бролином вернётся на второй сезон

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon решился продлить свою апрельскую премьеру — многосерийную мистическую драму «Внешний круг» с Джошем Бролином в главной роли. Шоураннером продолжения назначен Чарльз Мюррей («Сыны анархии», «Люк Кейдж»).

Ройял Эббот (Бролин) — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.

В многосерийном проекте также задействованы Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Олив Аберкромби, Уилл Пэттон, Шон Сайпс и Лили Тейлор. Создателем и главным сценаристом первого сезона числился Брайан Уоткинс. Производство курируют Amazon Studios и Plan B Entertainment.

Теги
Внешний круг
Комментарии (2)

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Лазер-шоу «Три дебила» — прямая трансляция
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2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
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5Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
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3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
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