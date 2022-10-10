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Гильермо дель Торо и его богатый внутренний мир на постере антологии ужасов «Кабинет редкостей»

Свежий плакат осенней премьеры Netflix призывает зрителей открыться страхам. Призыв неоднозначный, а вот его символическое воплощение выглядит симпатично. Тут у нас создатель хоррор-антологии «Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо сам выступает в образе хранилища всяких жуткостей.

Первый сезон проекта выйдет на цифровой платформе за четыре дня — по два эпизода в день с 25 по 28 октября.

Постеры сериала «Кабинет редкостей»

Сборник состоит из восьми историй: «Шёпот» (реж. Дженнифер Кент); «Вскрытие (реж. Дэвид Прайор)»; «Лот 36» (реж. Гильермо Наварро); «Модель для Пикмана» (реж. Кит Томас); «Просмотр» (реж. Панос Косматос); «Грёзы в ведьмовском доме» (реж. Кэтрин Хардвик); «Извне» (реж. Ана Лили Амирпур) и «Кладбищенские крысы» (реж. Винченцо Натали).

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Рецензия и отзывы на фильм «Восставший из ада»
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Источник фотографий: Depositphotos

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