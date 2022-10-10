 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«В 40 всё будет кончено» — Наоми Уоттс «предсказали» конец карьеры, когда она перестанет быть сексуальной Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Группа Onewe представила новый сингл Still Here
СЕРИАЛЫ
257
 
Первоисточник: tass.ru Прямая ссылка на новость:

Марго Робби, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Роберт Паттинсон в отечественном сериале «ПМЖейсон» (видео)

Источник: Agenda Media Group / RLJE FILMS

Дипфейком нынче никого не удивишь (особенно после недавней рекламы с Брюсом Уиллисом), но видеть Марго Робби, Киану Ривза и Джейсона Стэйтема в обстановке русской деревни мы ещё не совсем привыкли. А именно туда занесло эту троицу прямиком из Голливуда в новом веб-сериале отечественного производства «ПМЖейсон».

Создатель этого шедевра, Agenda Media Group, призывает не относиться к нему слишком серьёзно, подчёркивая, что сериал — пародийный (а значит использование дипфейк-технологии не запрещено):

«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку.

Алексей Парфун, глава Agenda Media Group

По сюжету на дворе 2027 год. К осевшему в русской деревне после съёмок в России Стэйтему в гости приезжают Марго Робби с Киану Ривзом и Робертом Паттинсоном, и тот знакомит их со своей жизнью.

Сериал состоит из 10 серий по три минуты, и посмотреть их все можно здесь:

 
Комментарии

Ещё на эту тему

18Брюс Уиллис продал своё лицо российской компании Deepcake 4Новые фильмы недели: «Блондинка» с Аной де Армас, новая «Красная Шапочка» и другие новинки кино 5Матёрый Мэл Гибсон спасает хакера в «горячем» экшен-триллере о заминированном кресле 13Брюс Уиллис снова на тропе войны в трейлере экшен-триллера «Не то место»

Тоже интересно

5Дженсен Эклс не читал комиксы о Солдатике до съёмок в «Пацанах» 6Очень странные дела творятся на стриминге: кучка подростков оставила не у дел «Пацанов» 25Критики в восторге от нового «Восставшего из ада» 13Весёлый женоподобный садист — Джейсон Момоа рассказал о своём злодее из «Форсажа 10» 4Окровавленный Сопе Дирису на кадрах второго сезона «Банд Лондона» Гарета Эванса

Далее на КГ

0
Гильермо дель Торо и его богатый внутренний мир на постере антологии ужасов «Кабинет редкостей»
 0
Студия Disney оригинальным образом интерпретирует сборник восточных сказок «Тысяча и одна ночь»
 2
Танос и его ранчо — мистика «Внешний круг» с Джошем Бролином вернётся на второй сезон
 0
Риэ из OnlyOneOf дебютирует сольно вслед за другими участниками группы
 4
Ходячий секс! Джамила Джамил демонстрирует чудеса ловкости и гибкости на закадровом видео «Женщины-Халка»
 3
Дуэйн Джонсон тизерит встречу с Суперменом в «Чёрном Адаме» (видео)
 2
Даниэла Мелшиор и её лучшая сторона в работе над экшен-триллером Дага Лаймана (фото)
 2
Дэйв Батиста играет мышцами, а Дэниэл Крэйг расследует убийство в свежем тизере «Достать ножи 2» Райана Джонсона
 2
Клип российского музыканта стал источником вдохновения для авторов Need for Speed Unbound
 2
Новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare II задействовал Ники Минаж и прочую тяжёлую артиллерию
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
0Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
5Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru