Марго Робби, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Роберт Паттинсон в отечественном сериале «ПМЖейсон» (видео)

Дипфейком нынче никого не удивишь (особенно после недавней рекламы с Брюсом Уиллисом), но видеть Марго Робби, Киану Ривза и Джейсона Стэйтема в обстановке русской деревни мы ещё не совсем привыкли. А именно туда занесло эту троицу прямиком из Голливуда в новом веб-сериале отечественного производства «ПМЖейсон».

Создатель этого шедевра, Agenda Media Group, призывает не относиться к нему слишком серьёзно, подчёркивая, что сериал — пародийный (а значит использование дипфейк-технологии не запрещено):

«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя охотно понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона на полную катушку. Алексей Парфун, глава Agenda Media Group

По сюжету на дворе 2027 год. К осевшему в русской деревне после съёмок в России Стэйтему в гости приезжают Марго Робби с Киану Ривзом и Робертом Паттинсоном, и тот знакомит их со своей жизнью.

Сериал состоит из 10 серий по три минуты, и посмотреть их все можно здесь: