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Эмили Блант получает по лицу в свежем трейлере вестерна «Англичанка»

История о том, как сложно быть леди на Диком Западе. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий трейлер вестерна «Англичанка» с Эмили Блант и Чэском Спенсером в главных ролях. Премьера мини-сериала от режиссёра-сценариста Хьюго Блика («Благородная женщина») запланирована на 11 ноября.

Историческая драма разворачивается в Америке 1890-х годов. Одержимая местью английская аристократка леди Корнелия Лок (Блант) и бывший разведчик кавалерии из племени пауни Эли Уипп (Спенсер) путешествуют в Вайоминг, но путь их будет полон смертельно опасных препятствий и тяжелейших испытаний. А будущее обоих героев зависит от неожиданного открытия — оказывается, их судьбы связаны некими событиями из прошлого.

В проекте также задействованы Рэйф Сполл, Стивен Ри, Валери Пахнер, Том Хьюз, Тоби Джонс и Киаран Хайндс.

Теги
ВидеоАнгличанка
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